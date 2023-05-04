Популярный украинский хореограф Влад Яма, который до войны был завсегдатаем развлекательных телешоу и много лет сидел в жюри "Танців з зірками", в начале полномасштабного вторжение сбежал с семьей в США. За это уже более года его нещадно критикуют в соцсетях, которые он продолжает активно вести.

Так, недавно в своих Instagram-сторис Влад опубликовал странное фото, на котором они с женой запечатлены в магазине одежды. Судя по снимку, пара решила примерить пушистые красные халаты. При этом хореограф пафосно присел на корточки, а жена Лилия пристроилась рядом. Выглядят они при этом весьма специфично.

И хотя публично комментировать сторис у пользователей нет возможности, они находят способ высказать свое мнение о Яме и его побеге в комментариях под другими постами:

"Крысы убегают из страны, как только появляется опасность".

"Скромнее "афишируйте" беззаботную жизнь".

"После войны сомневаюсь, что вы будете иметь такую медийную популярность как до этого, но вы сделали свой выбор".

"А когда вы планируете вернуться в Украину?".

"Слава героям Украины, к которым вы не относитесь. Стыдно. Лучше бы уж ничего не выставляли".

"Пожалуй, классно там в Америке, правда?"

"А вы будете возвращаться в Украину?".

Напомним, "Так я готовилась к туру": Приходько с подругой и шампанским удивила кадрами из Буковеля.

Как сообщала Politeka, "Процветает вопреки": Ребрик приехала на гастроли и показала, как оживает изуродованный войной город.

Также Politeka писала, что "Я еще только учусь, но…": Тарабарова с доченькой на руках поделилась полезными лайфхаками для молодых мам.