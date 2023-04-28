Влад Яма одразу після повномасштабного вторгненння рф поїхав за кордон, оселився разом із дружиною та сином в Маямі і поки не збирається повертатися в Україну. Він завжди різко реагує на критику та намагається видаляти гнівні коментарі.

Але напередодні у себе в Instagram танцюрист розмістив дивний і недоречний пост — кумедне архівне фото з підписом "Тримаємось" — який багато хто сприйняв як знущання над українцями. Потім у коментарях артист виправдався, що "безпека сім‘ї - найголовніше", а за інших він не відповідає, чим ще більше розлютив підписників.

А тепер, коли Україна переживає страшні наслідки чергової масованої ракетної атаки, Влад Яма вирішив окремим постом відповісти на критику. Але вибачатися він не став, а навпаки використав формулювання "я нікого не звинувачую".

"Стосовно попереднього посту… Насправді дійсно буває так, що і світлина, і підпис до неї стосується в першу чергу того, хто її запостив(якщо не вказано інше). Без натяків і прихованого змісту. Дехто побачив інше. Я нікого не звинувачую, градус напруги зараз завеликий. Сподіваюся, жах скоро закінчиться. Працюємо кожен на своєму місці. Щоб жити і донатити", — написав Влад Яма і супроводив пост світлиною, на якій він позує в перуці з довгим волоссям.

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