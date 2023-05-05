На своей странице в Instagram Андре Тан релиш устроить модный приговор с поклонниками после важного светского мероприятия. По словам дизайнера, сейчас есть на что посмотреть.

На Мet Gala 2023 1 мая традиционно звезды блистали в образах, которые немало удивили публику. Мероприятие давно уже прозвали "модным Оскаром".

Каждый год в Метрополитен-музей собираются наиболее обсуждаемые знаменитости мира, представляющие свою интерпретацию наряда на тему, избранную главным куратором Института костюма Эндрю Болтоном. Однако попасть на сам бал не так уж просто даже звездам: один билет стоит около 50 000 долларов.

В этот раз бал был проведен в память Карла Лагерфельда, легендарного модельера.

«Давайте посмотрим на образы звезд - поверьте, там есть на что посмотреть. К примеру, Джаред Лето очень буквально воспринят тему вечеринки» - подметил Андре Тан. Он добавил, хоть артист и был похож на аниматора, но шума наделал немало.

«По-моему, никто не понравился 😜; Николь Кидман; Насколько я не люблю Ким Кардашьян, но ее платье мне очень понравилось; Николь Кидман мне понравилась, очень нежная.😍; Дуа Липа; Ознакомилась Не впечатляет Может потому, что у нас война;

Лично мне Кидман понравилась но страусов жалко! Не стоящие жертвы этого эффектного наряда; Сальма Хайек и Энн Хэтэуэй очень понравились и Пенелопа Крус❤; С карусели не очень. А вот вообще были очень хорошие образы».

Напомним, Андре Тан показал украинкам, как стильно носить белую рубашку.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах.