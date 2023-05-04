Украинская блогерка Александра Мудрая, которая стала финалисткой "Холостяка", показала себя и ответила на вопросы.

Блогерка Александра Мудрая решила поболтать с фанатами. Звезда предложила задавать вопросы в своем сторис Инстаграм, где делится с украинцами всем интересным.

"О чем угодно", - написала звезда в публикации.

"О выйти замуж, или как собираетесь остаться в США?", - спросил фанат.

"Нет, я все еще не вышла замуж, я говорила уже в своем интервью, что не хочу выходить замуж только ради документов, потому что для меня брак действительно что-то особенное. И я вижу свою семейную жизнь только с любимым человеком. А относительно моей жизни тут, то я просто продолжаю свою программу по нахождению в США", - рассказала Александра в ответе.

"Как вы поддерживаете себя в такой форме. Расскажите, что вы употребляете?", - спросила еще одна фанатка.

"Спасибо, что я употребляю. Ну еду употребляю, ну какие-то витамины, протеин пытаюсь, но у меня траблы с протеином. Я пытаюсь приучить себя к тому, чтобы пить его два раза в день. Каждый день, потому что моя цель - это набрать мышечную массу и это очень нелегко в моем случае. И да, очень важная дисциплина и системность в таких делах. Обязательно спорт, ведь я реально не знаю как люди ведут борьбу со своим моральным состоянием", - отметила блогерка.

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