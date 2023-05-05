Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила видео из своей постоянной рубрики с подборой наряда, но нарвалась на критику фолловеров.

Так, сначала Даша появилась в ролике в красном комплекте нижнего белья и без стеснения продемонстрировала идеальную фигуру. Затем она начала одеваться, в этот раз она выбрала черное платье почти до пяток, поверх которого накинула свободный темный пиджак интересного кроя. На ногах девушки белоснежные носки и массивные черные лоферы, и именно это сочетание больше всего возмутило поклонников.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Ой, сегодня очень нравится". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Одна я обратила внимание на то, что Даша такая маленькая, миниатюрная, изящная, и здесь в глаза бросаются здоровенные лоферы".

"Мне одной белые носки глаз режут?".

"Интересно размер лоферов какой?".

"При чем здесь белые носки? Или я ничего не понимаю? А лоферы смотрятся на 45-й размер ноги".

"Размер обуви как 50-й".

"Не понимаю при чем здесь носки? Не хочу кого-то обидеть, но мне, как пугало с огорода".

"Ну, не понимаю я такой стиль!".

"Что-то не очень".

"Нет, ну носки там вообще не в тему, как на мой взгляд".

"Супер, но без белых носков было бы лучше".

"Ну зачем тот пиджак "на вырост" мужской. Лоферы на ногах как лыжи".

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