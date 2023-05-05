Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно оскандалилась выпуском нового клипа с "российским следом" и была вынуждена удалить его, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила соблазнительно видео и озадачила украинцев.
Как видно, в новом черно-белом видео Тина запечатлена в интересной локации, она легонько трогает себя и как будто пританцовывает. Перед камерой певица появилась в черном кружевном наряде в облипку, который подчеркнул стройную фигуру и упругое декольте. Ее волосы распущены и зачесаны назад, а на ее лице легкий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.
В подписи к публикации Кароль написала: "Мысленно с тобой. Напиши свои чувства". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Невероятная".
"Какая красотка".
"Снова тотальное самолюбование".
"Тина прекрасна. Надеюсь, вы не станете как певцы, которые получают лайки из-за показа своих частей тела, вам это не нужно – вы талантливы и способны".
"Тина невероятная".
"Песни практически нет только стоны".
"Мнение такое: пора менять SMM-щика, потому что видео, которые он постит, не совпадает с песней".
"Слишком любит себя".
"Очень нежно и красиво".
"Невероятно чувственный образ".
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