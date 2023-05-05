Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно оскандалилась выпуском нового клипа с "российским следом" и была вынуждена удалить его, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила соблазнительно видео и озадачила украинцев.

Как видно, в новом черно-белом видео Тина запечатлена в интересной локации, она легонько трогает себя и как будто пританцовывает. Перед камерой певица появилась в черном кружевном наряде в облипку, который подчеркнул стройную фигуру и упругое декольте. Ее волосы распущены и зачесаны назад, а на ее лице легкий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Кароль написала: "Мысленно с тобой. Напиши свои чувства". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Невероятная".

"Какая красотка".

"Снова тотальное самолюбование".

"Тина прекрасна. Надеюсь, вы не станете как певцы, которые получают лайки из-за показа своих частей тела, вам это не нужно – вы талантливы и способны".

"Тина невероятная".

"Песни практически нет только стоны".

"Мнение такое: пора менять SMM-щика, потому что видео, которые он постит, не совпадает с песней".

"Слишком любит себя".

"Очень нежно и красиво".

"Невероятно чувственный образ".

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