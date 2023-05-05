Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и видео со своего масштабного концерта в Вене и рассказала, каким он был.

Так, на одном из фото можно увидеть, что Светлана запечатлена со своей старшей дочкой Евангелиной. Перед камерой она появилась в стильном синем платье, поверх которого накинула пышную белоснежную шубу, ее волосы элегантно уложены, а на лице яркий макияж. Кроме того, артистка показала видео и фото со сцены, а также кадры со своими зрителями – как оказалось, звезда собрала полный зал украинцев.

В подписи к публикации Лобода рассказал: "Вена! До мурашек по коже. Вчерашний концерт из тех, которые остаются в памяти навсегда. Полный зал украинцев – мой щит и гордость, дочери рядом – моя любовь и поддержка. И особенная миссия, которую ощущал каждый из нас. Как бы там ни было, вместе мы продолжаем творить важные дела. Ибо любовь не знает границ, а главное – не знает подлости и провокаций. Вчера мы передали первую партию гуманитарной помощи фонду "Мамочки", которые занимаются украинскими детьми в Вене. А также, благодаря вам – стали еще на шаг ближе к восстановлению моего родного Ирпеня. Спасибо каждому!".

Напомним, "Так я готовилась к туру": Приходько с подругой и шампанским удивила кадрами из Буковеля.

Как сообщала Politeka, "Процветает вопреки": Ребрик приехала на гастроли и показала, как оживает изуродованный войной город.

Также Politeka писала, что "Я еще только учусь, но…": Тарабарова с доченькой на руках поделилась полезными лайфхаками для молодых мам.