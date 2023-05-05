Накануне Андре Тан рассказывал, что поехал в США на учебу, и это вызвало у украинцев немало вопросов касаемо того, на каких основаниях ему удалось выехать за границу. В этот раз на своей странице в Instagram дизайнер разместил видеообращение, в котором подчеркнул, что он не переехал жить в Америку и не вступил в Стэнфорд.

"Я приехал сюда по обмену опытом всего на 8 дней, и буду посещать такие компании как Google, Apple и Cisco для того, чтобы получить необходимые знания для развития бизнеса. Украинский бизнес должен преуспевать и развиваться, а без новых знаний и информации вы себе это как представляете", - заявил Андре Тан.

По словам модельера, с первых дней полномасштабной войны его команда шьет форму нашей армии, помогает ВСУ, а также всегда платит налоги.

"Поэтому, если мы не будем развиваться, это будет очень тяжело экономически для компаний и нашего государства, а нам нужно поднимать экономику! Так что давайте будем толерантны друг к другу, и будем помогать, а не позорить и обвинять в том, чего нет на самом деле. Украинцы - лучшая нация! Поэтому я надеюсь на вашу адекватность и понимание. Всех люблю! Увидимся в любимом Киеве", - добавил дизайнер и получил поддержку в комментариях.

Напомним, Андре Тан показал украинкам, как стильно носить белую рубашку.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах.