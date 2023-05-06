Елизавета Глинская рассказала, как приготовить грибной суп с фрикадельками и галушками.

"Этот сытный грибной суп с фрикадельками и галушками в моей семье любят не меньше, чем борщ. Приготовьте - уверена, вам он тоже понравится!", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

    • 2-2,5 л воды
    • 250 г грибов
    • 30 г сливочного масла
    • 20 мл растительного масла
    • 200 г репчатого лука
    • 400 г картофеля
    • соль по вкусу

    Для фрикаделек:

    • 400 г куриного фарша
    • 1 яйцо
    • 10 г муки
    • соль по вкусу

    Для галушек:

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    • 1 яйцо
    • 50 г сметаны
    • 50 г муки

    + укроп для подачи

    Сперва нужно подготовить ингредиенты для супа. Грибы нарезаем небольшими кусочками. Мелко нарезаем лук, а картофель — кубиками.

    Чтобы приготовить фрикадельки, берем куриный фарш, солим, добавляем яйцо и перемешиваем. Добавляем муку и снова перемешиваем.

    Дальше готовим тесто для галушек. Смешивем яйцо, соль, сметану. Добавляем муку, перемешиваем.

    Сразу в кастрюле обжариваем лук на смеси сливочного и растительного масел до золотистого цвета. Добавляем грибы, солим и обжариваем. Добавляем картофель и заливаем кипяток. Солим суп и оставляем кипеть на слабом огне 20-30 минут.

    Формируем из фарша фрикадельки и отправляем их в суп. С помощью ложки формируем и выкладываем в суп порции теста - галушки. Накрываем крышкой и даем супу повариться еще 10-15 минут.

    Перед подачей посыпьте суп измельченным укропом.

    Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

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