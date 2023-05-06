Елизавета Глинская рассказала, как приготовить грибной суп с фрикадельками и галушками.
"Этот сытный грибной суп с фрикадельками и галушками в моей семье любят не меньше, чем борщ. Приготовьте - уверена, вам он тоже понравится!", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 2-2,5 л воды
- 250 г грибов
- 30 г сливочного масла
- 20 мл растительного масла
- 200 г репчатого лука
- 400 г картофеля
- соль по вкусу
Для фрикаделек:
- 400 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 10 г муки
- соль по вкусу
Для галушек:
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- 1 яйцо
- 50 г сметаны
- 50 г муки
+ укроп для подачи
Сперва нужно подготовить ингредиенты для супа. Грибы нарезаем небольшими кусочками. Мелко нарезаем лук, а картофель — кубиками.
Чтобы приготовить фрикадельки, берем куриный фарш, солим, добавляем яйцо и перемешиваем. Добавляем муку и снова перемешиваем.
Дальше готовим тесто для галушек. Смешивем яйцо, соль, сметану. Добавляем муку, перемешиваем.
Сразу в кастрюле обжариваем лук на смеси сливочного и растительного масел до золотистого цвета. Добавляем грибы, солим и обжариваем. Добавляем картофель и заливаем кипяток. Солим суп и оставляем кипеть на слабом огне 20-30 минут.
Формируем из фарша фрикадельки и отправляем их в суп. С помощью ложки формируем и выкладываем в суп порции теста - галушки. Накрываем крышкой и даем супу повариться еще 10-15 минут.
Перед подачей посыпьте суп измельченным укропом.
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