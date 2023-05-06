Победительница одного из сезонов и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт питательного и вкусного первого блюда.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить грибной суп с фрикадельками и галушками.

"Этот сытный грибной суп с фрикадельками и галушками в моей семье любят не меньше, чем борщ. Приготовьте - уверена, вам он тоже понравится!", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

2-2,5 л воды

250 г грибов

30 г сливочного масла

20 мл растительного масла

200 г репчатого лука

400 г картофеля

соль по вкусу

Для фрикаделек:

400 г куриного фарша

1 яйцо

10 г муки

соль по вкусу

Для галушек:

1 яйцо

50 г сметаны

50 г муки

+ укроп для подачи

Сперва нужно подготовить ингредиенты для супа. Грибы нарезаем небольшими кусочками. Мелко нарезаем лук, а картофель — кубиками.

Чтобы приготовить фрикадельки, берем куриный фарш, солим, добавляем яйцо и перемешиваем. Добавляем муку и снова перемешиваем.

Дальше готовим тесто для галушек. Смешивем яйцо, соль, сметану. Добавляем муку, перемешиваем.

Сразу в кастрюле обжариваем лук на смеси сливочного и растительного масел до золотистого цвета. Добавляем грибы, солим и обжариваем. Добавляем картофель и заливаем кипяток. Солим суп и оставляем кипеть на слабом огне 20-30 минут.

Формируем из фарша фрикадельки и отправляем их в суп. С помощью ложки формируем и выкладываем в суп порции теста - галушки. Накрываем крышкой и даем супу повариться еще 10-15 минут.

Перед подачей посыпьте суп измельченным укропом.

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