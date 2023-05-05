Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила видео, на котором растрогала чувственным прочтением стиха.

По словам Даши, подобные видео со стихами для своего блога она записывала лет 5-6 назад, а теперь решила вернуться к этой рубрике. При этом девушка подчеркнула, что этот стих никому конкретно не посвящен, она просто хотела поддержать девушек, которым сейчас это нужно.

В подписи к публикации Квиткова так и написала: "Каждой, кому сейчас нужна поддержка. Р.S: видео никому не посвящено. Записала, потому что нравится. Помню, как лет 5-6 назад записывала такие же стихи в инст. Сегодня решила снова записать".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Даш, звук, подача и смысл, все здесь есть, давай еще".

"Очень красиво. Кто написал это стихотворение?".

"Евгения Науменко".

"Это очень красиво, мурашки".

"Очень сильно!".

"Мое любимое стихотворение".

"Круто, глубоко, сейчас, отношения, любовь часто ловушка для души, а душа –свобода".

"Какие слова… Пять раз слушала. Это очень красиво".

"Прям в самое сердце. Очень красиво и грустно".

"Аж мурашки пошли".

"Очень хорошее стихотворение, в самое сердце, мурашки по телу".

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