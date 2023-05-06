Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной благодаря роли Жени в сериале "Сваты", задала в своем инстаграм-аккаунте философские вопросы о красоте: как ее определить, по каким критериям, кто придумал правила и откуда берется чувство эстетики? Анна вспомнила, как она задавала себе эти вопросы в подростковом возрасте, и теперь нашла ответы на них.

Актриса подчеркнула, что социум и социальные сети активно навязывают женщинам стандарты красоты, что порождает комплексы и чувство недостаточности. Но настоящая красота не связана с внешними факторами, а проистекает из любви к себе, здоровья, чистоты и благодарности. Эти внутренние качества видны, когда они вырываются наружу.

Любовь к себе - это принятие своей индивидуальности, здоровое питание, здоровое тело, постоянное развитие и работа над собой. Актриса призывает всех любить себя и помнить, что каждый человек родился уже идеальным, и все навязанные стандарты красоты - иллюзия.

Но настоящая красота не зависит от внешних факторов, как сексуальность не зависит от одежды, макияжа и форм.

«Любить себя – здоровое питание, здоровое тело, постоянное развитие, труд над собой. И это доставляет удовольствие (а не ограничение), потому что тебе приятно работать для того, кого ты по-настоящему любишь» - добавила Анна.

Напомним, Анна Кошмал из "Сватов" показала идеальную разминку после поезда.

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал из "Сватов" побаловала украинцев фотографиями из Одессы.

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