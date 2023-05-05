В сети разлетелось угрожающее видео с орущим Пригожиным, который обращается к своему военному руководству с требованием поставить снаряды, иначе он выведет своих "вагнеровцев" из Бахмута. Тем временем украинское военное руководство считает, что проблема не в дефиците оружия, а в том, что оккупанты просто закончились и некому воевать. Однако, даже если "вагнеровцы" покинут Бахмут, их позиции займет кадровые войска рф и принципиально для ВСУ ситуация не изменится.

Такое мнением в эфире ТСН выразил украинский военный аналитик, полковник Петр Черник.

По его словам, Пригожин действительно может вывести своих "вагнеровцев" из Бахмута, однако в этой риторике "повара путина" можно наблюдать кое-что большее.

"А почему не может, может. Борьба между башнями Кремля нарастает. Выведут вагнеровцев. Но на самом деле для нас ничего не меняет, потому что выведут "вагнеровцев", заведут кадровые войска и еще очень большой вопрос, кто из них в части профессиональной готовности имеет лучший коэффициент полезности, то есть для них самих. Но опять же, риторика Пригожина и случившееся в Кремле подтверждает главную стратегическую тему – битва между башнями Кремля приближается к своей кульминации. Кто должен быть назначен за катастрофу в Украине виноватым. Будет ли это башня Бортникова-Патрушева, убедившая Путина, что войну можно выиграть через несколько дней, или это будет башня Шойгу-Герасимова, которая с этой задачей не справилась. И в этом треугольнике, конечно, есть еще и Пригожин, потому что для Путина крайне важно сохранять баланс между этими всеми башнями и пока ему это удается", - рассказал Петр Черник.

Напомним, Ситуация хуже, чем перед распадом СССР: Кремль пошел на отчаянный шаг, чтобы мобилизовать население.

Как сообщала Politeka, Бегство вагнеровцев из Бахмута: украинцам объяснили, что на самом деле стоит за решением пригожина.

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