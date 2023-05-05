Украинский путешественник Дмитрий Комаров поделился закулисьем фильма "Рік. За кадром". Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Будет ли Украина в НАТО? Что стало одной из причин успеха Харьковского контрнаступления и что поможет нам в будущих контрнаступлениях?", - написал Дмитрий.

"Алексей Резников расскажет, как добирался в Беларусь на переговоры с РФ, зная, что может не вернуться. Министр впервые открыл неизвестные подробности исторического визита. Да еще очень много неизвестной информации", - добавил звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Даже смотреть не буду. Всегда улыбающаяся гримаса, пожалуй, у него все супер во время войны";

"По-моему, Резников был лишним в этом фильме. Интересно, был ли вопрос о коррупции в Минобороны?";

"Всё меньше и меньше комментариев на выступления Комарова";

"Украина одна из боеспособных армий мира не на полигоне а в реальном бою это уже доказала.. Настраивайте себя именно так, что это они будут желать чтобы мы присоединились..к этому и идет";

"С чего вы взяли, что он мог не вернуться? Типа, что его на переговорах убьют?".

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