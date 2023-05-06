Также он добавил, что на Запорожском и Херсонском фронтах на данный момент у россиян нет наступательного потенциала.

По словам Романа Свитана, ситуация остается сложной на Донецком и Луганском направлении.

"У россиян осталось достаточное количество техники, которая не было использована зимой из-за погоды. Эта техника сейчас будет выходить на линию боя, то есть, на "нуле" мы сейчас увидим эту технику. Это около 5-7 тысяч коробочек у россиян еще есть на оккупированной территории Украины. Поэтому они однозначно будут в ближайшие несколько недель их использовать. Мы готовы к выходу этой техники. У нас есть хорошее вооружение для уничтожения именно техники. Потому подождем и эти наступательные действия россиян", - говорит Свитан.

Также военный назвал направления, где оккупанты будут совершать попытки наступления.

"В основном они будут скорее всего в районе Донецка - это Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Белогоровка, Кременная и может быть Купянск может будут пытаться как-то двигаться. На несколько недель их хватит и потом полностью весь потенциал наступательный у россии иссякнет и им придется по всей линии фронта переходить в глухую оборону", - резюмировал Свитан.

Напомним, в России рванула "бавовна" в неожиданном месте.

Также сообщалось, что одной из жертв страшного обстрела Херсона стал известный врач.

Кроме того, Politeka.net писала, что появились фотографии жертв ракетной атаки по Умани.