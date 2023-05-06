По словам Ивана Яковины, у Украины есть мотивация и желание ударить в самое сердце путинской россии, но в данной инциденте с атакой на Кремль есть нюанс.

Запустить дроны на Кремль могли не Вооруженные силы Украины.

"Кремль, Российская федерация, путин - все испытали очень большое унижение. Но судя по видео летевшие в Кремль дроны были маленькие, точнее, не огромного размера - такой дрон просто не залить достаточно топлива, чтобы он долетел от украинской границы до Москвы. Если бы этот дрон был в 1,5-2 раза больше, тогда да, это вполне возможно это была украинская операция", - говорит Яковина.

По мнению Яковины, в рф есть не менее заинтересованы лица в такой атаке.

"Я думаю, что тот человек или группа, которые запускали этот дрон очень хотели оказать, что российская армия, российское Минобороны и российский Генштаб, а также подчиненные им всем силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы настолько бесполезны, что это уже не просто раздолбайство, а и настоящее предательство и измена родине. Тут возникает вопрос - кому выгодно?", - задается вопросом Иван Яковина.

Журналист поделился мнением и сообщил, что в россии есть люди, которые хотели бы катапультировать шойгу и герасимова. Первая группа - это федеральная служба безопасности рф и ее "говорящая голова" гиркин. Есть и вторая группа людей, которая хотели ба "нагадить" Минобороны. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин, который в последнее время медийно обзывает Шойгу и Герасимова.

"Пригожин будет пользоваться любыми методами просто чтобы выжить, он любой ценой сейчас будет уничтожать своих конкурентов, пытаться убрать их от руководства армии", - говорит Яковина.

Напомним, мощные взрывы прогремели возле Кремля, видео: "Дым и искры в небе".

Также сообщалось, что в результате новой страшной атаки со стороны российских оккупантов под обстрел попал пассажирский поезд.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети показали, как выглядит Омск, в шоке даже россияне: "Это Бахмут?".