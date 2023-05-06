Украинский шеф-повар Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф", показал, как проводит тренировку в спортзале. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.

"Доброе утро. Что-то немного запустил себя. Поэтому беру позитивный пример у Эктора", - написал звезда на кадрах, где занимается спортом.

"Подготовил усы. Завтра съемка "Мастер Шеф". Но все в процессе. Я заснул. У вас так было?", - спросил звезда на еще одном сторис.

Стоит отметить, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который судит "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Владимир занялся организацией благотворительных ужинов, где собирает деньги для Украины. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где недавно рассказывал об украинском мясе.





"Я как шеф и ресторатор в своих заведениях всегда стараюсь использовать именно украинский фермерский продукт. Я всегда в поиске уникальных и лучших производителей! Гости моих ресторанов, особенно иностранцы удивляются качеству и вкусу наших продуктов.

Чтобы развивать свое, мы должны каждый день создавать и поддерживать украинское!", - написал Ярославский.

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