Певица Надя Дорофеева показала неожиданное фото со своей кровати. Звезда опубликовала новый сторис в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

На фото можно увидеть Надю в белом наряде и с маской на лице. Звезда закрыла и сделала селфи, показывая свой утренний вид.

Стоит отметить, Надя Дорофеева - успешная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". А после 10 лет отношений знаменитость развелась с мужем Владимиром Дантесом. После этого Надю заметили с другом семьи Мишей Кацуриным на отдыхе в Барселоне. После этого пара подтвердила, что у них отношения. Дантес не решил не отставать от бывшей и начал отношения с экс-женой Кацурина Дашей. Не забывает Надя и об Инстаграм, где недавно поделилась своими ощущениями от выступления на сцене.

"Не знаю, как это у других артистов, но мне очень тяжело выходить на сцену, особенно когда мы слышим страшные новости. Первое чувство – все отменить, закрыться и рыдать. Но ведь именно этого хочет наш враг, чтобы мы все спрятались, были тише, незаметнее, просто исчезли", - написала Надя Дорофеева, где поделилась кадрами с выступления на сцене.

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