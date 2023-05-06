Популярная украинская актриса, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и участница юмористического коллектива "Женский квартал" Ирина Сопонару, которая вместе с коллективом ездит на благотворительные концерты, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Ира опубликовала очаровательные фото, на которых показала своих родителей.

Похоже, родители приехали к Ире в гости в Киев, и она отвела их на прогулку в Ботанический сад. На снимках можно увидеть, что они весело проводят время, позируют для фото и любуются цветущими деревьями. Для прогулки с родителями Ирина выбрала стильный лук – на ней серая джинсовая куртка, сумка через плечо и модные солнцезащитные очки с красной оправой, которая очень гармонирует с оттенком помады на губах.

В подписи к публикации Сопонару написала: "Один идеальный день". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новые фотографии актрисы:

"Ирина, вам очень подходит этот цвет помады".

"Мирного неба всем!".

"Крутые".

"Красивая Ирина"

"Родители прекрасные".

"Вы невероятны".

"Ты, как всегда, красивая. Ира, ты солнце. Хорошего настроения тебе".

"Вау, вы супер".

"А почему сад на втором плане? Видно, что чудесный, но мало видно!".

"Самая большая ценность – наши родители! Мира и победы!"

"Самые лучшие".

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