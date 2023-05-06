Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", а недавно расстался с женой Дашей Квитковой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз блогер выложил фото из лифта, в котором, как оказалось, застрял.
Как видно, Никита снял себя в зеркало лифта, он стоит в интересной позе. Перед камерой шоумен появился в стильном темном образе – на нем элегантные брюки, черный свитер и модная кожаная куртка. Одну руку он положил в карман, а второй держит телефон.
В подписи к публикации Добрынин написал: "Когда застрял в лифте, это уже не проблема". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего:
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"Хорошее фото, на обложку журнала нужно".
"Ой, Даша, недооценила самое дорогое".
"Просто звездный мужчина".
"Поменьше тебе проблем в жизни".
"Невероятно стильный красавец".
"Лифт – это уже не проблема".
"Никогда не знаешь, что тебя ждет впереди".
"Как я тебя понимаю".
"Мне нравятся такие мужские селфи".
"Сколько времени провел в лифте? Очень спешил?".
"Не хочу вспоминать времена, когда это было проблемой".
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