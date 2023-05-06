Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны много гастролировал за границей, а затем также много выступал перед военными на передовой и в самых горячих точках, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно артист возобновил заграничные гастроли и теперь поделился драйвовыми кадрами со своего концерта в Торонто.
Как оказалось, на выступления "Океана Эльзы" в Канаде зрители пришли с необычным атрибутом – яркими сыне-желтыми зонтиками. И они, и такие же оттенки осветления на сцене придали концерту невероятной патриотической атмосферы. Судя по кадрам, и самому Святославу подарили такой необычный зонтик, с которым он выступал перед зрителями.
В подписи к публикации Вакарчук поделился своими эмоциями: "Торонто без слов. Вы и сами все почувствовали. Спасибо за поддержку. За драйв, за пение, за крик. И за сине-желтые зонтики тоже".
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Новые подробности смерти Русланы Писанки, муж тяжело переживает потерю: "Как смириться?"
Света не будет у тысяч украинцев, авария серьезная: кого это касается
Мобилизацию в Украине хотят расширить: граничный призывной возраст пересмотрят, заявление Минобороны
Известный астролог сказал, чем закончится контрнаступление ВСУ: "Острая фаза в мае, а потом..."
Поклонники не пошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:
"Крутой концерт! Но так хотелось услышать песню "Друг".
"Это было просто невероятно".
"Это было невероятно! Спасибо за ваши песни и за слезы на глазах!".
"Это было очень круто! Спасибо!".
"Увидели, почувствовали, поймали искру! И с зонтиками – это так приятно и мило! Спасибо за то, что делитесь прекрасными фото и позитивом!".
"Спасибо огромное за концерт! Я еще в полночь не могла заснуть".
"Я счастлива, что идея с зонтиками понравилась".
"Спасибо за невероятные эмоции!".
"Спасибо от всего сердца за творчество и невероятные человеческие качества".
Напомним, "Так я готовилась к туру": Приходько с подругой и шампанским удивила кадрами из Буковеля.
Как сообщала Politeka, "Процветает вопреки": Ребрик приехала на гастроли и показала, как оживает изуродованный войной город.
Также Politeka писала, что "Я еще только учусь, но…": Тарабарова с доченькой на руках поделилась полезными лайфхаками для молодых мам.