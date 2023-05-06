Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны много гастролировал за границей, а затем также много выступал перед военными на передовой и в самых горячих точках, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно артист возобновил заграничные гастроли и теперь поделился драйвовыми кадрами со своего концерта в Торонто.

Как оказалось, на выступления "Океана Эльзы" в Канаде зрители пришли с необычным атрибутом – яркими сыне-желтыми зонтиками. И они, и такие же оттенки осветления на сцене придали концерту невероятной патриотической атмосферы. Судя по кадрам, и самому Святославу подарили такой необычный зонтик, с которым он выступал перед зрителями.

В подписи к публикации Вакарчук поделился своими эмоциями: "Торонто без слов. Вы и сами все почувствовали. Спасибо за поддержку. За драйв, за пение, за крик. И за сине-желтые зонтики тоже".

Поклонники не пошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Крутой концерт! Но так хотелось услышать песню "Друг".

"Это было просто невероятно".

"Это было невероятно! Спасибо за ваши песни и за слезы на глазах!".

"Это было очень круто! Спасибо!".

"Увидели, почувствовали, поймали искру! И с зонтиками – это так приятно и мило! Спасибо за то, что делитесь прекрасными фото и позитивом!".

"Спасибо огромное за концерт! Я еще в полночь не могла заснуть".

"Я счастлива, что идея с зонтиками понравилась".

"Спасибо за невероятные эмоции!".

"Спасибо от всего сердца за творчество и невероятные человеческие качества".

Напомним, "Так я готовилась к туру": Приходько с подругой и шампанским удивила кадрами из Буковеля.

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