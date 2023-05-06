Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычный пост, который сопроводила кадрами из новой необычной фотосессии.

Как видно, на новых фото Даша предстала в кокетливом и очень женственном образе – на ней длинное бежевое платье в мелкий черный горошек и необычного кроя, которое подчеркнуло стройную фигуру и красивые формы. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж с яркой помадой на губах.

В подписи к публикации Астафьева написала: "Все дело в том, что счастье ничего общего с удовольствием не имеет. Если бы иначе было, мы не могли бы понять людей. Чувственные и умственные победы слишком преходящие, чтобы зародить счастье – постоянное настроение радости высшего порядка, то есть абстрактной. Счастье – это высокий тонус духовной жизни, как здоровье – физической, счастье – это духовное здоровье, отдельные боли и язвы не могут его поколебать. Это эстетическое чувство от самого себя, от своего "я". Эстетическое чувство возникает от созерцания или гармонии, или величия".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото звезды:

"Дашуля, как всегда, очень красивая, люблю".

"Самое красивое сердце и лицо страны".

"Даша, ты такая замечательная, романтическая, красивая".

"Даша счастливая и дарит счастье другим".

"Как тебе подходят такие женственные образы".

"Такая нежная".

"Красотка маленькая".

"Какая кокетка".

"Вы сделали это платье красивым".

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