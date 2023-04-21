Даша Астафьева потеряла свой голос. Звезда рассказала причину, о чем сообщил ЖВЛ у себя на страничке в Инстаграм.
"Мне, к сожалению, повредили во время операции нерв, расположенный возле связок. И я не могу петь. Я сегодня это впервые говорю", - заявила Астафьева в интервью.
Звезда не стала уточнять диагноз, из-за чего ей сделали операцию. Но при этом заявила, что ситуация оставалась критической и она могла умереть.
"Мне делали операцию. Привезли на скорой. У меня было такое состояние, что я могла умереть. Я подписала документ, что врачи не несут ответственности за то, что могут повредить мои связи. Когда ты умираешь, подписываешь любой документ", - добавила звезда.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Дашенька выздоравливай, очень жалко)))";
"Какой капец... сочувствую, быстрого выздоровления";
"Желаю Даше здоровья, но песен ее давно не слышала и без недуга. Я думала, она бросила пение";
"Жаль что так случилось. Люблю ее песни, Быстрого выздоровления)";
"Откровенная девушка, красивая, всё восстановиться! Дашенька верь, всё будет отлично";
"Очень жаль, пишу это искренне, я очень уважаю вас за то, что вы никуда не убегали во время войны, за вашу помощь. Если не сможете больше петь то может быть хорошей актрисой или ведущей, вы очень талантливая и умная девочка".
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