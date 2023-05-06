В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить зеленый борщ с крапивой.
"Приготовление зеленого борща с крапивой - это особый ритуал. Это традиция, это эмоция, это связь с прошлым. Это что-то интимное и смущающее, как выпекание пасок на Пасху. И обряд этот напоминает важную истину: за каждой зимой обязательно приходит весна. Хочется эту истину пронести с собой в будущее. А еще поделиться ею с вами. Поэтому держите рецепт", — пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 куриных бедра
- 4 горошинки душистого перца
- 2-3 лавровых листочка
- 3 ст.л растительного масла
- 4 средние картофелины
- 150 г крапивы
- пучок зеленого лука
- 10 веточек петрушки
- соль, перец – по вкусу
- + яйца и сметана для подачи
Сначала готовим бульон. Берем окорочка, душистый перец, лавровый лист, масло. Заливаем все это 3 литрами воды и варим 30 минут. Затем добавляем почищенный и нарезанный картофель, варим еще 20 минут.
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"И будет зелень. 150 г крапивы заливаем кипятком. Измельчаем пучок зеленого лука и 10 веточек петрушки. Половину крапивы и петрушки отдельно взбиваем блендером со 150 мл воды и пропускаем через сито. Всю зелень вместе добавим в кастрюлю. Проводим обряд специй. Солим, перчим, доводим борщ до кипения и выключаем", - объясняет шеф-повар.
Отдельно варим яйца и кладем разрезанные половинки в тарелки с нашим борщом. При подаче также добавляем сметану.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.