В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить зеленый борщ с крапивой.

"Приготовление зеленого борща с крапивой - это особый ритуал. Это традиция, это эмоция, это связь с прошлым. Это что-то интимное и смущающее, как выпекание пасок на Пасху. И обряд этот напоминает важную истину: за каждой зимой обязательно приходит весна. Хочется эту истину пронести с собой в будущее. А еще поделиться ею с вами. Поэтому держите рецепт", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

3 куриных бедра

4 горошинки душистого перца

2-3 лавровых листочка

3 ст.л растительного масла

4 средние картофелины

150 г крапивы

пучок зеленого лука

10 веточек петрушки

соль, перец – по вкусу

+ яйца и сметана для подачи

Сначала готовим бульон. Берем окорочка, душистый перец, лавровый лист, масло. Заливаем все это 3 литрами воды и варим 30 минут. Затем добавляем почищенный и нарезанный картофель, варим еще 20 минут.

"И будет зелень. 150 г крапивы заливаем кипятком. Измельчаем пучок зеленого лука и 10 веточек петрушки. Половину крапивы и петрушки отдельно взбиваем блендером со 150 мл воды и пропускаем через сито. Всю зелень вместе добавим в кастрюлю. Проводим обряд специй. Солим, перчим, доводим борщ до кипения и выключаем", - объясняет шеф-повар.

Отдельно варим яйца и кладем разрезанные половинки в тарелки с нашим борщом. При подаче также добавляем сметану.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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