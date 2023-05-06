В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко показала фото, на котором держит постер со своей же фотографией, сделанной 6 лет назад, когда она присоединилась к кампании по запрету продаж ароматизированных сигарет.

"Усилиями активистов, общественных организаций и парламентариев закон о запрете продажи ароматизированных сигарет, которыми табачная индустрия активно пополняла ряды своих юных клиентов, вступает в силу уже в июле этого года. Так же курение с использованием устройств для нагрева будет подпадать под аналогичные запреты, которые являются аналогичными обычным сигаретам, то есть их нельзя будет курить в общественных местах, в частности, ресторанах", — пишет ведущая.

Звезда также рассказала, что этот плакат принес ей неприятности несколько лет назад, в разгар разных околополитических споров, потому что на его место можно было прифотошопить что угодно. Теперь это для нее напоминание: "Никогда не фотографируйся с белым листом, там потом может появиться любая подпись".

"Вы же помните, что украинцы уже 11 лет не курят во время еды, а когда-то даже разговоры о запрете курения в ресторанах воспринимались как чуть ли не посягательство на права и свободы. Но сейчас и сами курильщики говорят, что им нравится отделять два дела", - подчеркнула Маричка Падалко.

По ее словам, наиболее распространенным нарушением закона о запрете курения в общественных местах является курение кальянов, что тоже подпадает под ограничение, но отдельные депутаты время от времени пытаются эти нормы изменить.

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