Анна Саливанчук и продюсер "Квартал 95", а ныне народный депутат Александр Божков уже долгое время живут в браке и воспитывают двоих сыновей. В этот раз на своей странице в Instagram актриса, которая сейчас учится на психолога, поделилась тремя своими жизненными правилами.

"Не сравнивай свою жизнь с чьей-то. Ты и не подозреваешь, что всем остальным приходится переживать на самом деле.

Никогда ничего не храни на особый случай. Особый случай – сегодня.

При любой так называемой катастрофе спрашивай себя: будет ли это так важно через пять лет", — написала звезда под соблазнительными кадрами, на которых она позирует в ванне.

Накануне, когда украинским защитникам удалось уничтожить все летевшие на Киев "шахеды", Анна Саливанчук показала кадры с новой эффектной фотосессии и поделилась эмоциями.

"Вот так я счастлива когда читаю утром новости, и пишут что ПВО все сбили🙏🏻 Мужчины, мальчики, девушки, наши ВСУ, наши ПВО, благодарю вас за все, низкий вам поклон🙏🏻🙏🏻💋💋💋 вы лучшие, держитесь, мы за вас молимся ! Если честно, после вчерашнего мне уже ничего не страшно, я знаю, что все будет Украина", — признается актриса.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.