Украинская группа The Hardkiss представила новую песню "Festival" и эмоциональный клип к ней.

Группа "The Hardkiss" продолжает радовать благотворительными концертами и новыми композициями. Недавно солистка группы Юлия Санина предстала перед зрителями в новой видеоработе на песню "Festival". В своем Инстаграм артистка решила рассказать более детально о том, что вложила в слова композиции.

В клипе музыканты показали военный Киев. Аристка на кадрах ходит по улицам мрачного военного Киева, можно увидеть Майдан Независимости, Пешеходный мост, набережную на Почтовой площади и другие узнаваемые локации столицы.

Юлия Санина поделилась, что новая песня "Festival" о чуде и мечтах. О магических небесных силах, превращающих взрывы в фейерверки, пули в дождь, а боль в песне.

"Мы все хотим жить в мире без войны, без агрессоров и окупантов. И ощущать этот мир как большой позитивный фестиваль. Но, к сожалению, это только мечты, очень далекие от реальности", - добавила солистка группы "The Hardkiss".

В комментариях пользователи сети отмечали, что это одна из самых мощных песен группы, как по посылу, так и по клипу:

"Я даже расплакалась. Невероятная песня с невероятными словами", "Уже 2 дня на повторе. Берет гордость за то, что это работа украинской группы", "Во время прослушивания были одни муравьи, особенно на соло гитары", "Это одна из самых мощных ваших песен, от которой восторг и ком в горле…".

Напомним, что Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в соблазнительном латексном костюме появилась на премьере "Мавка".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss привлекла внимание личным видео о Евровидении 2023.