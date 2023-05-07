Народная артистка Украины, знаменитая актриса Ольга Сумская порадовала своих поклонников, поделившись семейными архивными фотографиями с мужем.
6 мая, звезда отмечает годовщину своего брака со своим мужем, актером Виталием Борисюком. Сумская рассказала на своей странице в Instagram, что они уже 27 лет вместе. Эту годовщину в народе принято называть "свадьба красного дерева".
В честь этого праздника Сумская поделилась архивными фотографиями с Борисюком из их молодости. На фотографиях пара запечатлена на различных мероприятиях, вечеринках и съемках.
"6 мая... 27 лет вместе... Верю, что мы будем сохранять эти чувства и впредь", - подписала Сумская фотографии.
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«Желаю вам добра и любви!❤; Искренние поздравления, красавчики! Купайтесь в счастье, тоните в любви! Обнимаю!; Невероятные!; Вы суперовые!! Искренние Поздравления!! Мирного неба💛; Поздравляю! Любовь, взаимопонимание и счастье на долгие годы!;Вы невероятны ❤️поздравления и счастья вашей семье! Любим вас».
Ранее Сумская рассказала, как случайно встретила известного музыканта, который встал на защиту Украины. Фото знаменитость опубликовала в Инстаграм.
Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.
Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.
Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.