Народная артистка Украины Ольга Сумская покорила семейными кадрами из архива, которые сделала с мужем много лет назад.

Народная артистка Украины, знаменитая актриса Ольга Сумская порадовала своих поклонников, поделившись семейными архивными фотографиями с мужем.

6 мая, звезда отмечает годовщину своего брака со своим мужем, актером Виталием Борисюком. Сумская рассказала на своей странице в Instagram, что они уже 27 лет вместе. Эту годовщину в народе принято называть "свадьба красного дерева".

В честь этого праздника Сумская поделилась архивными фотографиями с Борисюком из их молодости. На фотографиях пара запечатлена на различных мероприятиях, вечеринках и съемках.

"6 мая... 27 лет вместе... Верю, что мы будем сохранять эти чувства и впредь", - подписала Сумская фотографии.

«Желаю вам добра и любви!❤; Искренние поздравления, красавчики! Купайтесь в счастье, тоните в любви! Обнимаю!; Невероятные!; Вы суперовые!! Искренние Поздравления!! Мирного неба💛; Поздравляю! Любовь, взаимопонимание и счастье на долгие годы!;Вы невероятны ❤️поздравления и счастья вашей семье! Любим вас».

Ранее Сумская рассказала, как случайно встретила известного музыканта, который встал на защиту Украины. Фото знаменитость опубликовала в Инстаграм.





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