Сергей Бабкин с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу и теперь активно гастролирует по разным странам, собирая средства на помощь украинским защитникам.

В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился мыслями о тех украинцах, которые уехали из Украины.

"Есть ли во всем мире такое место, которое хоть чуть-чуть было похоже, хоть чем-то напоминало мою страну, мой край, мою землю? Ответ - НЕТ. Нет ни одного уголка на планете, который мог бы сравниться с Украиной. Разве что только моя душа. Где бы я сейчас ни находился, моя душа всегда со мной, как и моя страна. И эта связь не разрывается ни на мгновение", — пишет музыкант.

По его мнению, все украинцы, которые были вынуждены оказаться на чужбине, мыслями и действиями с родной страной, переживают все, что здесь происходит.

"Верю, что все они каждый день делают все от себя зависящее, чтобы оказывать максимальную помощь своим собратьям. Дорогие мои, мы не имеем права уставать. Мы не имеем права останавливаться, мы не имеем права отдыхать. Не сейчас. Наступит тот день, когда мы сможем свободно выдохнуть. Хотя и тогда ненадолго, потому что нужно будет восстанавливать страну. А сегодня давайте стараться изо всех своих сил быть полезными и нужными для скорейшей победы и ради сохранения жизней наших людей и наших воинов", - подчеркнул Сергей Бабкин.

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.

Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.