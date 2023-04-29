Дружина Сергія Бабкіна Сніжана вирішила поділитися кадрами, що зробила заради свого чоловіка. Кадри актриса опублікувала у своєму сторісі Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Відео на тему підказок у момент малювання", - написала Сніжана на кадрах, де показала серце на пальці.

"А ще коли я вчора в літаку малювала три години цей малюнок на тему стосунків із Сергієм Бабкіним, то я цим листком зробила собі подряпину, розрізала палець, ось під серцем і це я розцінюю, як вихід якогось негативу. А ще Сергій Бабкін мені, що це у мене на руці після мого малюнка. Я говорю, напевно, це я тобі поставила. Кажу, а ось цікаво, а що це для тебе, як це ти розцінюєш?", - сказала Сніжана.

"Вікторія", – відповів дружині Сергій.

"Обручка?", - запитав фанат, питаючи про серце на пальці актриси.

"Упс... Так, ви дуже уважні... Саме з цим пов'язана моя найбільша криза... Завдяки цій кризі я і прийшла до мистецької медитації. У неділю обов'язково поділюся з вами", - написала Сніжана, відповідаючи на запитання фаната. та поділилася знімком, де Сергій стояв на березі моря.

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