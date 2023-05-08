Американские панкейки, по словам Евгения Клопотенко, это смесь тонких блинов и оладий. Их легко приготовить, даже новичку в кулинарии. Все, что для этого нужно, - это замесить простое тесто и быстро приготовить панкейки на сковороде.

Ингредиенты:

200 мл молока (2,5% жирности)

200 г муки

1 яйцо

1 столовая ложка сахара

50 г сливочного масла (82,5% жирности)

½ чайной ложки разрыхлителя

Для соуса:

150 мл сливок (33% жирности)

150 г сахара

Щепотка соли

Нужно смешать молоко (200 мл), муку (200 г), яйцо, сахар (1 ст. л.), растопленное сливочное масло (50 г) и разрыхлитель (½ ч. л.). Тесто следует поставить в холодильник на 20 минут. Затем можно добавить разрыхлитель и перемешать, либо смешать все ингредиенты сразу, если времени ограничено.

Сковородку с антипригарным покрытием разогреть на плите без масла. Вылить половником нужное количество теста на сковородку и обжаривать панкейки на среднем огне до появления дырочек на поверхности, переворачивая их через 1-2 минуты.

Для приготовления карамельного соуса нужно растопить 150 г сахара в сотейнике. Отдельно подогреть 150 мл сливок (33% жирности) до кипения. Постепенно добавлять сливки в расплавленный сахар, помешивая, до загустения соуса. Добавить щепотку соли. Подавать соус вместе с панкейками.

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