Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который и до российского вторжения активно делал пародии на известных личностей, продолжает впечатлять поклонников. В этот раз Великий высмеял главу "Вагнера" Пригожина, который пожаловался на ситуацию на фронте (чтобы посмотреть выпуск-пародию, доскролльте страницу до конца).

«Кремлёвский "повар" и глава "Вагнера" Евгений Пригожин, нецензурно обругав армейское командование РФ и лично министра обороны Шойгу и начальника ГенШтаба Герасимова, заявил, что его "парни" покинут Бахмут уже 10 мая.

Потому что "околовоенные бюрократы" якобы отрезали наемников от артиллерийских боеприпасов, и теперь, к 9 мая, захватить город полностью - у них не получится. Так и хочется сказать: "Это они ещё толком не начинали" 😁 Об этом всём, сам лично он и доложит своему "хозяину" в этом видео» - раскрыл детали ролика Великий.

Он подметил, что на помощь Пригожину уже спешит «бравый» вояка Кадыров, поэтому данная тема еще не закрыла, это идея для следующей пародии.

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В сети же оценили то, как Великий смог передать поведение Пригожина в своем видео:

«Российскую армию боятся только российские призывники 😂; и так убедительно, что не отличишь, где оригинал, где подделка; Ваш словесный "голод" на высоте;

Браво! Гений перевоплощения!; творчество помогает переживать эти нелёгкие времена; Пускай возвращаются "герои" на свои болота; Манера говорить... Нет, это Пригожин )) Вы его в плен взяли что ли? 😅».

Напомним, "Так я готовилась к туру": Приходько с подругой и шампанским удивила кадрами из Буковеля.

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