Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила видео, на котором показала свои горячи танцы в нескромном образе.

Как видно, ролик Даша сняла прямо у себя дома, она крутилась перед камерой, демонстрируя соблазнительные позы и мимику. Для видео она приспустила широкие джинсы, под которыми видно белое белье, также на ней светлая тонкая кофточка, под которой нет бюстгальтера. Волосы девушки распущены и слегка растрепаны, а на ее лице легкий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Самое ценное из украшений". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео блогерши:

"Вы сделали грудь?".

"Да уж сбрасывай все и ходи голая".

"Мне вас жаль, Даша. Чего вы ищете? Счастья? Его здесь нет. Не обижайтесь, вы делитесь – я выражаю свое личное мнение".

"У кого грудь делали?".

"Честно, это просто огонь, посмотрела уже раз 100 и еще столько готова смотреть".

"Никита не дорабатывает".

"Что самое ценное здесь из украшений? Показываете, будто трусы, вероятно это самое ценное".

"Такая замечательная трансформация любви к себе".

"Просто шикарная женщина".

"Не понимаю, здесь реклама чего именно?".

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