Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая перед самыми родами презентовала новый "детский" альбом, а недавно в третий раз стала мамой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным видео с детьми, на котором показала, как старшие заботятся о новорожденной сестричке.

В ролике старшие дети Светланы Иван и Мария запечатлены в домашней обстановке, они окружили кроватку крошечной сестрички и мило напевают ей песню. Как оказалось, это композиция самой певицы из ее нового Детского альбома, который она представила за считанные дни до родов.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Осторожно! Этот контент может вызвать неконтролируемые волны счастья. Иван и Мария поют сестренке песни с #ДетскийАльбом. Этот альбом создан для детей, создан с помощью детей, создан дарить счастье! PS: на всех цифровых площадках, загружайте и слушайте вместе".

Растроганные поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Я не знаю, какие вы эмоции испытываете, глядя на ваших деток. Это так прекрасно".

"Светлана, Вы невероятны, а Иван и Маша, то эмоции зашкаливают, какие воспитанные и вежливые дети".

"Вы невероятны! Спасибо, что делитесь счастьем! Любовалась!".

"Альбом супер, постоянно на прослушивании у детей, им очень нравится".

"Милота зашкаливает".

"Уровень милости зашкаливает".

"Как назвали дочь?".

"Какие они классные".

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