Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны полностью украинизировался, а затем решил покорять еще и англоязычного зрителя, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал новое видео, на котором показал горячее шоу, которое устроил на концерте в польском Вроцлаве.

Судя по кадрам, Макс здорово завел публику а этом концерте. В ролике он исполняет чувственную песню Tequila, пластично и очень соблазнительно двигается, а вокруг него вьются девушки из шоу-балета в очень нескромных нарядах. Выглядит это действительно жарко и необычно.

В подписи к публикации Барских шутливо написал: "Вроцлав, что по текиле?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста, засыпая его и шоу-балет комплиментами:

"Этот балет просто огонь".

"По Tequila – поджог просто! Невероятные ощущения! Это нужно и слушать, и смотреть!".

"А можно больше кадров, где девушки идут спиной?".

"Это просто пожар".

"Так держать, Макс. Танцовщицы богини".

"Был очень крутой концерт! Спасибо!".

"Макса Барского от других исполнителей отличает то, что он пластичен и красиво двигается на сцене. Я бы не задумываясь пошла на его концерт!".

"Мед для ушей и огонь для глаз".

"Спасибо, Макс! Осуществляешь мечты".

"Очень классный концерт был. Новые песни – это разрыв просто".

"Одна из любимых песен".

"На это можно смотреть вечно".

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