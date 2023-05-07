Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны полностью украинизировался, а затем решил покорять еще и англоязычного зрителя, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал новое видео, на котором показал горячее шоу, которое устроил на концерте в польском Вроцлаве.
Судя по кадрам, Макс здорово завел публику а этом концерте. В ролике он исполняет чувственную песню Tequila, пластично и очень соблазнительно двигается, а вокруг него вьются девушки из шоу-балета в очень нескромных нарядах. Выглядит это действительно жарко и необычно.
В подписи к публикации Барских шутливо написал: "Вроцлав, что по текиле?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста, засыпая его и шоу-балет комплиментами:
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"Этот балет просто огонь".
"По Tequila – поджог просто! Невероятные ощущения! Это нужно и слушать, и смотреть!".
"А можно больше кадров, где девушки идут спиной?".
"Это просто пожар".
"Так держать, Макс. Танцовщицы богини".
"Был очень крутой концерт! Спасибо!".
"Макса Барского от других исполнителей отличает то, что он пластичен и красиво двигается на сцене. Я бы не задумываясь пошла на его концерт!".
"Мед для ушей и огонь для глаз".
"Спасибо, Макс! Осуществляешь мечты".
"Очень классный концерт был. Новые песни – это разрыв просто".
"Одна из любимых песен".
"На это можно смотреть вечно".
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