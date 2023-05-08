Популярная украинская певица и героиня реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны была в Украине и принимала участие в разных благотворительных и волонтерских инициативах, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым фото со своего путешествия в Мексику и рассказала, как соскучилась по Украине.

На новой фотографии Злата запечатлена на прогулке в красивой локации с густой зеленью. Перед камерой она пояивлась в легком светлом платье в крупный черный горошек с пышными рукавами и открытым декольте. Ее волосы зачесаны в элегантную прическу, на лице легкий макияж, а на шее необычное украшение.

В подписи к публикации Огневич написала: "Мы о себе многое не знаем. Люди, которых мы встречаем в жизни, раскрывают наши неизвестные стороны… Это так прекрасно. Они смотрят на нас с той стороны, на которую мы боимся ходить и во время внутреннего монолога скрываем правду. И знаете, что? Эти люди – не только мои новые друзья, знакомые. Эти люди – ВЫ. Сообщения, вся обратная связь, слова, которые вы находите для меня – так важно и ценно. P.S. Я очень соскучилась по родному дому, воздуху и неповторимому украинскому вайбу. Меня ждут важные события, много концертов, но об этом – со временем".

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