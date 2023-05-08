Известная певица Катя Павленко поделилась кадром из Ливерпуля, куда они с коллективом приехали на Евровидение.

Популярная украинская певица и солистка группы Go-A Катя Павленко, которая вместе со своим коллективом стала настоящей звездой "Евровидения" и прославилась на весь мир, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на совей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась фото из Ливерпуля, куда группа Go-A приехала выступать на "Евровидение".

Как видно, Катя и ее парни запечатлены в интересной локации Еврогородка с украинскими атрибутами. Перед камерой певица появилась в темном наряде спортивного стиля, как и ее музыканты. И пока Катя встала в забавную позу с вытянутыми руками, парни умостились на зеленой траве.

В подписи к публикации Павленко написала: "Привет Ливерпуль! Мы прилетели и готовы прокачать сцену Евровидения. Увидимся с вами в Еврогородке 8.05 в 19:45 и конечно – на Гранд Финале Евровидение 2023!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, особенно иностранные фанаты приветствовали коллектив в Ливерпуле:

"Добро пожаловать в Ливерпуль! У тебя здесь много поклонников!".

"Ты снова на сцене Евровидения – это прекрасно. Не могу дождаться, когда увижу тебя".

"Ждем от вас еще одного потрясающего выступления!".

"Это будет эпично!".

"Не могу дождаться, когда снова увижу вас на сцене Евровидения!".

"Королева Евровидения!".

"Желаем приятно провести время в Ливерпуле!".

"Будут ли концерты в Великобритании после? Пожалуйста, приезжайте в Манчестер".

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