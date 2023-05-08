Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист показал фото и рассказал о своем опыте встречи с русским в Америке.

По словам Александра, эта встреча произошла посреди дня в аптеке. Там он тренировался в английском языке с фармацевтом, они мило беседовали и обсуждали такое явление, как спеллинг. Как оказалось, в США нужно почти везде проговаривать свою фамилию по буквам, чтобы ее правильно поняли. И когда они обсуждали фамилию путина, в аптеке оказался русский, который тут же потребовал прекратить их разговор.

В подписи к публикации Эллерт раскрыл все делали этого инцидента:

"Аптека. Полдень. Стою практикую английский с фармацевтом. В Америке почти везде необходимо проспелить (spelling – сказать по буквам свою фамилию). Не важно, как мы к этому пришли, мы стоим и спелим фамилию P U T I N и нам безумно весело, он спеллит через POO (го*но). У нас истерика, ощущение, что мы ним с одного двора в детстве… И вспомнили, как закидали огромную лужу карбидом, подожгли и горел весь двор… И в этот момент нашу идиллию прерывает лысый из очереди. Он просит продавца не выражаться на эту тему, мол он из той страны, о которой мы говорим, и что вокруг могут быть люди, которым наше мнение не очень приятно. Иди на H U Y, хотел я ему проспэлить, но сказал: "Слава Україні", его аж передернуло. Говорили про POО, а оно оказалось совсем рядом. Осторожно, POО повсюду, не вступите".

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