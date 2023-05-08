Популярная украинская блогерша и модель Анна Неплях, которая несколько лет назад получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном уровне, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка после своих путешествий в Японии и Иордании, поделилась снимками из Киева, которые сделала "под погоду".
Похоже, таким образом Аня намекает на холодную мрачную погоду в мае, которая сейчас накрыла Украину. На новых черно-белых фотографиях девушка запечатлена на прогулке, правда, где она гуляла по кадрам не понятно. Перед камерой модель появилась в строгом черном пальто, под которым видно белую водолазку. Ее роскошные волосы распущены и завиты в красивые кудри, а на лице легкий макияж с черными стрелками.
В подписи к публикации Неплях так и написала: "Под погоду". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши:
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"Анюта желаю вам счастья. Вы такая женственная, спасибо вам".
"Невероятно хорошие фотографии".
"Второе фото потрясающее".
"Красота!".
"Ч/б фото просто огонь".
"Какая хорошая серия".
"Чудо-чудесное".
"Какие глаза".
"Красивая".
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