Популярная украинская блогерша и модель Анна Неплях, которая несколько лет назад получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном уровне, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка после своих путешествий в Японии и Иордании, поделилась снимками из Киева, которые сделала "под погоду".

Похоже, таким образом Аня намекает на холодную мрачную погоду в мае, которая сейчас накрыла Украину. На новых черно-белых фотографиях девушка запечатлена на прогулке, правда, где она гуляла по кадрам не понятно. Перед камерой модель появилась в строгом черном пальто, под которым видно белую водолазку. Ее роскошные волосы распущены и завиты в красивые кудри, а на лице легкий макияж с черными стрелками.

В подписи к публикации Неплях так и написала: "Под погоду". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши:

"Анюта желаю вам счастья. Вы такая женственная, спасибо вам".

"Невероятно хорошие фотографии".

"Второе фото потрясающее".

"Красота!".

"Ч/б фото просто огонь".

"Какая хорошая серия".

"Чудо-чудесное".

"Какие глаза".

"Красивая".

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