Кастинг на 13-м сезоне «Голоса страны», напомним, в разгаре. Так что финалист «Голоса страны-9» KHAYAT, находившийся в команде Тины Кароль, решил рассказать, как с успехом его пройти, пишет Politeka.net.

По его словам, есть два ключевых момента.

«Первое – это выбор песни. Вы должны подойти к нему со всей ответственностью. Подчеркивайте свои лучшие моменты, выходите из зоны комфорта, рискуйте, будьте новаторами. Потому что за 12 сезонов существования проекта зритель увидел немало. И очень важно, чтобы вы запомнились. И второе – это ваша личность. Кроме таланта и мастерства, «Голос страны» - ее проект о трушных личностях, о трушных историях, трушных эмоциях», - говорит KHAYAT.

По словам звезды «Голоса страны», если человек будет пытаться быть тем, кем он не является, придумывать истории, копировать других артистов, это будет чувствоваться.

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«Вам просто не поверят», – заверил финалист «Голоса страны-9».

Артист призвал потенциальных участников «Голоса страны-13» быть в первую очередь собой.

Добавим, что некоторые пользователи соцсетей, которые прислали свои анкеты создателям «Голоса страны», жалуются, что так и не получили ответа.

«Я не доволен менеджерами. Я пишу они – молчат. Завадюку писал смотрящий и не отвечающий на смс»,

«Ок, я согласна. Но личность – это когда разрешают свои песни петь, а не каверы, а здесь, к сожалению, только перепевы. Хорошо, когда человек не пишет это ок, а когда уж свое и перепевать чье-то, где развитие ? Поэтому это для меня грустно»,

"Как узнать, прошел ли я кастинг? Не отвечают".

Напомним, ранее создатели "Голоса країни-13" сообщили об изменении правил.

Также сообщалось, что победительница "Голоса страны-12" Мария Квитка дала сильный "ответ" на критику по поводу ее победы.

Кроме того, Politeka.net писала, что Тину Кароль и Дана Балана умоляют вернуться на "Голос страны".