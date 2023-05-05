Зірка «Голосу країни» Марія Квітка, коментуючи свою нову пісню "Кохала", зізналася, що їі дуже важко про неї писати,

«… Просто хочеться аби ви почули і відчули… Виспівую те, що невиліковно болить!», - коротко прокоментувала свій реліз переможниця «Голосу країни-12», зізнавшичь, що цей день для неї дуже важливий.

Слова пісні «Кохала» взято зі збірника «Пісні Явдохи Зуїхи». Вона була записана фольклористом Гнатом Танцюрою у 1920-х роках в селі Кущинці Вінницької області.

«Вона знала понад 1000 народних пісень і це вражає, адже вона була неписьменною, а отже тримала все це просто в памʼяті. Я не знаю і спеціально не слухала як ця пісня звучить в оригіналі, яка там мелодія. Оригінальний лише текст, а наспів витворився в процесі написання музики», - розповіла Марія Квітка про пісню «Кохала».

Переможниця «Голосу країни-12», каже, що в ній відгукується кожне слово з цієї пісні. Для неї, каже Квітка, вона про непоправну втрату, про той біль, який ніколи і нічим не виліковується. А сьогодні так багато людей назавжди втрачають тих, кого люблять.

У коментарях користувачі соцмереж і YouTube зізнаються, що приголомшені виконанням Квітки і не даремно саме вона стала переможницею «Голосу країни-12».

«Ти чудова, ти унікальна!»,

«Як же це гарно! Обожаю вас! Дуже чекаю на альбом»,

«Як же мені до душі, подобається Ваша творчість і голос, Марія Квітка. Ви чудова. У вашому виконанні пісень от щось є таке, що до душі торкається і викликає різні почуття»,

«Дуже чуттєво»,

«До мурах»,

«Ніжність, біль, любов», «Можна заслухатись»,

«Народження шедевру», «До мурах, до сліз і трепет»,

"Ого!" - пишуть Марії Квітці.

Додамо, що відразу після перемоги Марії на "Голосі країни" багато глядачів висловлювали своє незадоволення.

Нагадаємо, раніше творці нового сезону "Голосу країни" повідомили, хто оже стати тренерами.

Також повідомлялось, що зірка "Голосу країни" з команди Полякової неприємно здивувала.

Крім того, Politeka.net писала, що у новому сезоні «Голосу країни» глядачі хочуть бачити Тіну Кароль і Юлію Саніну.