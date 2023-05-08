Елизавета Глинская рассказала, как приготовить яблочную шарлотку.

"Вкус, как в детстве. Уверена, вы будете готовить этот пирог для всей семьи снова и снова. Легко, вкусно и быстро", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

5 желтков + 60 г сахара

5 белков + 100 г сахара

130 г муки

ванильный сахар (по желанию)

6 средних яблок

30 г сливочного масла

Для декора:

сахарная пудра

порошок корицы

Чистим яблоки от кожуры. 4 яблока нарезаем крупными кубиками. а еще два — разрезаем пополам, удаляем серединку и нарезаем пластинами толщиной 2 мм.

Чтобы приготовить бисквит, взбейте желток с сахаром до максимальной плотности. Отдельно взбиваем белок до пышной пены, продолжая взбивать, добавляем сахар и взбиваем до устойчивых пиков.

К взбиым желткам добавляем растопленное сливочное масло, ванильный сахар и осторожно перемешиваем. Затем сюда же отправляем взбитый белок с сахаром и аккуратно перемешиваем, чтобы сохранить воздушность. Через сито просейте к этой массе муку и снова аккуратно перемешайте до однородности. Добавляем в тесто кубики яблок и перемешиваем.

На дно формы диаметром 22 см стелим пергамент, борта смазываем сливочным маслом и присыпем тонким слоем муки. Выливаем тесто в форму и разравниваемю. Сверху, начиная с центра, по спирали выкладываем нарезанные пластинки яблок.

Ставим шарлотку в духовку, разогретую до 170 градусов, на 50-60 минут. При этом через полчаса накройте пирог фольгой, чтобы яблоки не пригорели, а за 10 минут до окончания выпекания снимаем фольгу, чтобы яблоки зарумянились.

Даем шарлотке остыть при комнатной температуре, посыпаем сахарной пудрой, корицей, снимаем форму и можно подавать.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.