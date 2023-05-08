Елизавета Глинская рассказала, как приготовить яблочную шарлотку.
"Вкус, как в детстве. Уверена, вы будете готовить этот пирог для всей семьи снова и снова. Легко, вкусно и быстро", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 5 желтков + 60 г сахара
- 5 белков + 100 г сахара
- 130 г муки
- ванильный сахар (по желанию)
- 6 средних яблок
- 30 г сливочного масла
Для декора:
- сахарная пудра
- порошок корицы
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Чистим яблоки от кожуры. 4 яблока нарезаем крупными кубиками. а еще два — разрезаем пополам, удаляем серединку и нарезаем пластинами толщиной 2 мм.
Чтобы приготовить бисквит, взбейте желток с сахаром до максимальной плотности. Отдельно взбиваем белок до пышной пены, продолжая взбивать, добавляем сахар и взбиваем до устойчивых пиков.
К взбиым желткам добавляем растопленное сливочное масло, ванильный сахар и осторожно перемешиваем. Затем сюда же отправляем взбитый белок с сахаром и аккуратно перемешиваем, чтобы сохранить воздушность. Через сито просейте к этой массе муку и снова аккуратно перемешайте до однородности. Добавляем в тесто кубики яблок и перемешиваем.
На дно формы диаметром 22 см стелим пергамент, борта смазываем сливочным маслом и присыпем тонким слоем муки. Выливаем тесто в форму и разравниваемю. Сверху, начиная с центра, по спирали выкладываем нарезанные пластинки яблок.
Ставим шарлотку в духовку, разогретую до 170 градусов, на 50-60 минут. При этом через полчаса накройте пирог фольгой, чтобы яблоки не пригорели, а за 10 минут до окончания выпекания снимаем фольгу, чтобы яблоки зарумянились.
Даем шарлотке остыть при комнатной температуре, посыпаем сахарной пудрой, корицей, снимаем форму и можно подавать.
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