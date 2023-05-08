С 7 на 8 мая был, пожалуй, самый ожесточенный штурм оккупантами позиций украинских защитников в Бахмуте.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Это, добавил эксперт, тот случай, когда слова главаря «Вагнер» Пригожина необходимо умножать на ноль.

«Где-где, а в районе Бахмута у них ситуация со снабжением и огневой компонентой лучше, чем в других локациях», - заверил Коваленко.

Но, несмотря на все то, что оккупанты задействавали «широкий спектр поражающих средств и вал живой силы, сколь-нибудь вменяемого результата оккупантам достигнуть не удалось».

Так, по словам Коваленко, по состоянию на утро 8 мая украинские Герои контролируют все основные позиции. Попытка продавить Чайковского увенчалась для российских оккупантов кратковременным "успехом".

Кроме того, продолжает эксперт, россияне стараются активизироваться в полях.

«То есть, всё больше интенсифицируют штурмовые действия в направлении Хромово и Ивановского, а так же с охватом до Миньковки и юго-западнее Ивановского. Но эта интенсификация так же не приносит им сколь-нибудь внушительного результата», - сообщил аналитик.

Добавим, о ситуации в Бахмуте также рассказывают украинские защитники, воюющие на Бахмутском направлении.

Так, боец, который ведет телеграм-канал под псевдонимом «Бахмутский демон» сообщил, что россияне минувшей ночью действительно пошли на штурм. В результате – «отрегбли по-полной».

«Полезли группками и их снимали снайперы, когда убегали, по ним работали артой и минометами. Кое-кто сбежал в западный Бахмут, прямо как в Западный Берлин, но удержаться не смогли и с утра уже убегали», - сообщил «демон», добавив, что артиллерия ВСУ сейчас работает, и россияне смогут отметить 9 мая разве что на том свете.

В свою очередь боец под ником «Бахмутский» ночью также сообщал о штурме россиян.

«Кроют всем, что у них есть», - говорил «Бахмутский» в своем телеграм-канале.

Позже защитник сообщил, что все штурмы удалось отбить, а россияне все еще пытаются взять Бахмут до 9 мая.

«Держим позиции, не отходим!», - коротко сообщил «Бахмутский» о действиях ВСУ.

Напомним, Пригожин резко сменил риторику после своей истерики вокруг Бахмута.

Также Politeka.net писала, что на жилую многоэтажку в Киеве страшно смотреть после нового налета "шахедов".

Кроме того, сообщалось о десятках погибших украинцев, которых россияне не дали спасти из-под завалов школы.