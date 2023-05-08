Террористическому российскому режиму никто не позволит применить ядерное оружие.
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Роман Бессмертный.
"С 28 апреля в Нью-Йорке и Филадельфии состоялись съезды порабощенных народов россии. И там было принято несколько очень интересных решений. Первое, что целый ряд этнических элит, проживающих на территории россии, заявили о том, что они готовы отказаться от ядерного оружия ради провозглашения национального государства.
Представители того, что решается именовать себя "россия" - Петербург, Москва - заявили о том, что в обмен на построение конфедерации они готовы принять безъядерный статус.
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Власти Кремля уже понимают, что не только внешние силы или угроза наступления ВСУ, но и внутри общества появились люди, понимающие что, применить ядерное оружие никто не сможет и никто не даст.
Дело в том, что ситуация мониторится полностью. Общение между Москвой и Вашингтоном продолжается. Мониторинг использования даже небольших экспериментальных партий осуществляется. И тема применения ядерного оружия ускоряет крушение Кремля. Кроме риторической нагрузки, оно ничего в себе не несет", - говорит Роман Бессмертный.
Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.
Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.
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Источник: Радио НВ