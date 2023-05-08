На этот раз в сторис на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить оригинальное домашнее мороженое.
"А теперь десерт. Идеален после борща. Домашнее мороженое, известное в мире, как cookie-dough ice-cream (мороженое с кусочками теста). Это тот самый рецепт мороженого, которое можно всем. Домашнее, сладкое и вкусное", - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Банан - 2 шт.
- Сливки – 50-100 мл
- Сахарная пудра – 1 ст.л.
- Сахар, ваниль – 10 г.
- Печенье – 150 г.
- Сливочное масло – 50 г.
- Шоколад - 1 плитка
В блендер отправляем порезанный банан, сливки, сахарную пудру, сахар и ваниль. Перебиваем все до однородной массы, выкладываем в форму и ставим в морозильник на 2-3 часа.
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Отдельно в чашу блендера выкладываем печенье, взбиваем его в состояние крошки и перекладываем в миску. Добавляем сливочное масло, замешиваем тесто и формируем из него шарики, внутрь которых помещаем кусочки шоколада.
Выкладываем шарики на готовое охлажденное мороженое и наслаждаемся.
Ранее Евгений Клопотенко предлагал рецепт мороженого из йогурта с клубникой. Для его приготовления берем:
- Натуральный йогурт (густой) – 400 г
- Свежая клубника – 200 г
- Сахарная пудра – 2 ст. л.
- Мята - 2-3 листочка
Клубнику моем, чистим от хвотиков и измельчаем в блендере, добавив сахарную пудру. Смешиваем йогурт с клубничным пюре в небольшой металлической миске. Ставим смесь в морозильную камеру, пока йогурт не застынет— примерно на три часа. Для подачи готовое мороженое разложите в креманки и украсьте мятой.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.