На этот раз в сторис на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить оригинальное домашнее мороженое.

"А теперь десерт. Идеален после борща. Домашнее мороженое, известное в мире, как cookie-dough ice-cream (мороженое с кусочками теста). Это тот самый рецепт мороженого, которое можно всем. Домашнее, сладкое и вкусное", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Банан - 2 шт.

Сливки – 50-100 мл

Сахарная пудра – 1 ст.л.

Сахар, ваниль – 10 г.

Печенье – 150 г.

Сливочное масло – 50 г.

Шоколад - 1 плитка

В блендер отправляем порезанный банан, сливки, сахарную пудру, сахар и ваниль. Перебиваем все до однородной массы, выкладываем в форму и ставим в морозильник на 2-3 часа.

Отдельно в чашу блендера выкладываем печенье, взбиваем его в состояние крошки и перекладываем в миску. Добавляем сливочное масло, замешиваем тесто и формируем из него шарики, внутрь которых помещаем кусочки шоколада.

Выкладываем шарики на готовое охлажденное мороженое и наслаждаемся.

Ранее Евгений Клопотенко предлагал рецепт мороженого из йогурта с клубникой. Для его приготовления берем:

Натуральный йогурт (густой) – 400 г

Свежая клубника – 200 г

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Мята - 2-3 листочка

Клубнику моем, чистим от хвотиков и измельчаем в блендере, добавив сахарную пудру. Смешиваем йогурт с клубничным пюре в небольшой металлической миске. Ставим смесь в морозильную камеру, пока йогурт не застынет— примерно на три часа. Для подачи готовое мороженое разложите в креманки и украсьте мятой.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.