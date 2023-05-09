Настя Каменских обнародовала фото со своим мужем, Алексеем Потапенко, в день его рождения, пишет Politeka.net. Потапу исполнилось 8 мая 41 год.
Таким образом, Каменских в очередной раз заверила своих поклонников и недругов, что в их звездном семействе все в порядке.
Но многие пользователи Инстаграм обратили внимание не на счастливые улыбки Насти Каменских и Потапа, а на внешний вид именинника. После ряда скандалов рэппер, по мнению некоторых, выглядит не очень здоровым.
«Потапик, как дед выглядит»,
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«Наверное, от войны в Украине устал»,
«Есть такое, что в реале выглядит очень запустившим себя» , - обсуждают украинцы.
Остальные же встали на защиту Потапа. Мол, звезды иногда тоже болеют, потому что они тоже люди:
«Ничего смешного здесь нет, артисты тоже болеют, он лечится у него болезнь, а вам смешно. Так смейтесь… смех продолжает жизнь».
Кроме того, некоторые поклонники Насти Каменских и Потапа поздравили пару с тем, что у них, судя по фото, все хорошо.
«Здоровья ему!»,
«Очень спасибо, дорогие, за этот счастливый кадр! Смотря на ваши счастливые улыбки, обновляется вера, что настоящая любовь существует! Вы дарите нам радость и надежду! Обожаем вас!»,
"Поздравляю! Берегите друг друга!» .
Напомним, на момент полномасштабного вторжения России в Украину Потап и Настя Каменских оказались в Испании. Впоследствии Потап сообщил, что простудил лицевой нерв, в результате чего произошел частичный паралич лица.
Потап даже демонстрировал, как изменилась его внешность.
После возвращения в Украину Потап опозорился песней «Волонтер», которой его попрекают до сих пор.
Новый скандал вокруг Потапа разразился после того, как его бывшая подопечная рассказала о его непристойных предложениях.
Кроме того, поклонники Настя Каменских и Потапа начали подозревать, что звезды больше не вместе и собираются развестись.
Известный блоггер даже назвал причину предполагаемого развода Насти Каменских и Потапа.
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