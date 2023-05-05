Команда "Голосу країни" готується до старту нового сезону, кастинг у самому розпалі.

Цей сезон «Голосу країни» стане вже 13-м, нагадує Politeka.net. І він буде дуже відрізнятись від того, що глядачі «Голосу країни» бачили раніше.

Так, російськомовних пісень не буде зовсім. Творці проєкту навіть не будуть розглядати анкети потенційних учасників, які надішлють своє виконання мовою країни-агресорки.

Крім того, в новому сезоні «Голосу країни» вперше в історії проєкту, учасники зможуть заспівати свої авторські пісні, як на кастингу, так і на «Сліпих прослуховуваннях».

Судячи з усього, відбудеться кардинальна зміна і у складі тренерів «Голосу країни-13». Нагадаємо, у минулому сезоні тренерами були Потап, Оля Полякова, Святослав Вакарчук, Надя Дорофєєва, а також Андрій Мацола та Олександра Заріцька.

Переможницею «Голос країни-12» стала учасниця саме з команди другого шансу – Марія Квітка.

Також нагадаємо, що Святослав Вакарчук відмовився зніматися у прямих ефірах, і тому його команду було розподілено між командами Олі Полякової, Потапа та Наді Дорофєєвої.

Отже у новому сезоні «Голосу країни» лідера «Океану Ельзи», який присвятив весь свій час допомозі армії, очікувати не слід.

Привідкриваючи завісу таємниці, хто може стати тренерами «Голосу країни-13», продюсер Володимир Завадюк запевнив, що це будуть люди, які є актуальними героями нашого часу.

«Ми прочитали усі коментарі і прокастингували усіх топових зірок, про яких нам писали телеглядачі. Можу сказати, що це буде повністю нова тренерська панель, яка не залишить байдужими нікого, адже ці зірки зараз на вустах у всіх українців», - запевнив Завадюк.

Нагадаємо, де зараз переможниця "Голосу країни-12" Марія Квітка.

Також повідомлялось, що Настя Каменських емоційно відреагувала на зізнання Потапа.

Крім того, Politeka.net писала про топ-5 виступів на "Голосі країни", які рвуть YouTube.