Звезда «Голоса страны-12» Мария Квитка, как и миллионы других украинцев, пытается скрыться во время воздушных тревог.

Мария Квитка, победившая в «Голосе країни-12» , записала короткое видео, на котором рассказала и показала, как прячется от обстрелов.

«Что-то давно я не выбегала в одеяле в коридор. Было бы смешно, если бы не было так грустно», - отметила победительница «Голоса страны-12», демонстрируя себя в кадре действительно в одеяле и в подъезде многоэтажного жилого дома.

Позже Мария Квитка опубликовала фото с последствиями страшной атаки на Киев. Напомним, в ночь на 7 мая российские варвары устроили самую массовую атаку дронами-камикадзе.

Запустили около 60 «шахедов», 36 из них летели на столицу. Все были сбиты силами ПВО.

Обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилое многоэтажное здание в Святошинском районе.

К счастью, обошлось без жертв, но были ранены пять человек в двух районах города.

Также напомним, что победительница "Голоса страны-12" Мария Квитка выпустила новую песню, которая многим понравилась.

Квитка восхитила украинцев сильным вокалом и песней, которая, как признаются слушатели, доводит их до слез.

Добавим, что некоторые из украинцев ранее выражали возмущение победой Квитки в "Голосе страны".

Также Politeka.net писала, что кастинг на "Голос страны-13" в разгаре.

Создатели шоу даже сообщили о некоторых важных изменениях в правилах.

Кроме того, они дали ответ, кто может стать тренерами в "Голосе страны-13" после Потапа и Оли Поляковой.