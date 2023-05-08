Популярная украинская блогерша и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова, которая так и не нашла любовь на реалити-шоу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала забавный юмористический ролик, однако получила критику от украинцев за русский язык.

Как видно, в юмористическом ролике Даша запечатлена в домашней обстановке и в домашнем наряде. Перед камерой она появилась в светлом халате и тапочках, ее волосы растрепаны, а на лице яркий макияж. На видео блогерша изображает девушку, которая уверяет, что умеет танцевать и в какой-то момент начинает демонстрировать свое умение двигаться. И все бы ничего, но озвучка видео идет на русском языке, что не на шутку взбесило украинцев.

Пользователи тут же начали писать об этом в комментариях, хотя нашлись и те, кто встал на защиту Ульяновой:

"Под Бузову? Ну серьезно?".

"Русский голос".

"Все классно снято, но! Большое НО! Это под руснявых людей".

"А я подобные смешные видео по несколько раз пересматриваю, все – шедевры!".

"Чего так идеально голос подошел?".

"Вы бы для начала посмотрели о женщине, этой блогерше, и как она о нас отзывалась".

"Голос из дома 2".

"Ну, ты куда?".

"Даша, супер! Ржу не могу".

"Актриса на уровне".

"Даша, вы прекрасны, просто обожаю".

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