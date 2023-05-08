Популярная украинская блогерша и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова, которая так и не нашла любовь на реалити-шоу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала забавный юмористический ролик, однако получила критику от украинцев за русский язык.
Как видно, в юмористическом ролике Даша запечатлена в домашней обстановке и в домашнем наряде. Перед камерой она появилась в светлом халате и тапочках, ее волосы растрепаны, а на лице яркий макияж. На видео блогерша изображает девушку, которая уверяет, что умеет танцевать и в какой-то момент начинает демонстрировать свое умение двигаться. И все бы ничего, но озвучка видео идет на русском языке, что не на шутку взбесило украинцев.
Пользователи тут же начали писать об этом в комментариях, хотя нашлись и те, кто встал на защиту Ульяновой:
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"Под Бузову? Ну серьезно?".
"Русский голос".
"Все классно снято, но! Большое НО! Это под руснявых людей".
"А я подобные смешные видео по несколько раз пересматриваю, все – шедевры!".
"Чего так идеально голос подошел?".
"Вы бы для начала посмотрели о женщине, этой блогерше, и как она о нас отзывалась".
"Голос из дома 2".
"Ну, ты куда?".
"Даша, супер! Ржу не могу".
"Актриса на уровне".
"Даша, вы прекрасны, просто обожаю".
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