Популярный украинский музыкант и муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян, который с начала войны начал активно волонтерить и давать благотворительные концерты, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сети целую подборку фотографий со своего очередного визита к украинским военным.

Судя по снимкам, Арсен и его команда здорово провели время – они пели для украинских защитников, общались с ними и фотографировались. А на некоторых фото можно увидеть, что муж Матвиенко отложил гитару и взял в руки оружие. Похоже, Арсен решил потренироваться в стрельбе и военные предоставили ему такую возможность.

Отметим, что, когда началось полномасштабное вторжение, у Арсена Мирзояна был концертный тур по украинским городам, где он презентовал свой новый альбом. Даже 24 февраля 2022 года у него должен был состояться концерт в городе Ровно, который пришлось перенести, как и все другие. После начала войны муж Матвиенко со временем возобновил выступления, и они приобрели уже новый смысл – сбор средств на поддержку ВСУ.

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