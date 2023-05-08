Популярная украинская певица и мама троих детей Анастасия Приходько, которая известна своими скандальными заявлениями и высказываниями, часто радует аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала необычные фото и заинтриговала своим дебютом в кино.

Надо сказать, что Анастасия очень скромно сообщила такую грандиозную новость. Похоже артистка попробовала себя как актриса и сыграла роль в новом сериале, который называется "Ботоферма".

На новых снимках Приходько показала, как просматривает кадры с собой на мониторе. Здесь она серьезная леди в деловом костюме с хищной ухмылкой. А на еще одном фото певица предстала же в совершенно другом образе, похоже, это тоже в рамках ее роли. На снимке она позирует в домашнем костюме лилового оттенка, ее волосы распущены, а выглядит она заплаканной и делает селфи.

В подписи к публикации Приходько написала: "Уже скоро на экраны выйдет сериал "Ботоферма", как говорят мой дебют в кино". Пользователи тут же принялись лайкать и комментировать новый пост артистки.

Отметим, что ранее Анастасия показывала публике, как готовится к туру. На снимках она запечатлена на горнолыжном курорте Буковель вместе с подругой. Девушки весело и беззаботно общаются и потягивают шампанское, стоя на улице на фоне карпатских гор. "Когда ты с @ivanovnas хочешь просто тишины и немного шампанского. Так я готовилась к туру", - подписала пост Приходько.

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